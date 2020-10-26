Войти
Разумков не исключил ротации в составе Кабмина
официально
Разумков не исключил ротации в составе Кабмина
Шмыгаль считает невозможным введение в Украине тотального карантина
позиция
Шмыгаль считает невозможным введение в Украине тотального карантина

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия

183
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия

В Ереване сообщили об обстрелах на северо-востоке Нагорного Карабаха. Часом ранее Баку обвинил Армению в нарушении перемирия, о котором стороны договорились накануне в США

Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона в 8:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорится в заявлении Степанян.

Позже новостное издание NewsLine сообщило, что второй обстрел со стороны Азербайджана был зафиксирован в 9:10 по местному времени. На этот раз говорилось о пяти артиллерийских снарядов, выпущенных на юго-восточном направлении.

Ранее утром 26 октября Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Согласно заявлению азербайджанских ВС, армянские военные обстреляли позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. В Ереване эти обвинения назвали дезинформацией, сделанной «для дальнейших провокаций».

Читайте также: Тихановская объявила в Беларуси общенациональную забастовку

О новом перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США. Главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов вели переговоры на протяжении всех выходных.

Американский президент Дональд Трамп поздравил Баку и Ереван с перемирием и назвал карабахский конфликт «легким случаем», с которым США «быстро разберется».

Это уже третьи договоренности о перемирии, которые были сорваны в октябре. Ранее стороны соглашались прекратить обстрелы и начать обмен пленными 10 и 17 октября при посредничестве Москвы.

Армения, Азербайджан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 октября 2020
Воскресенье, 25 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Биовойны мирового уровня

Похоже, нас ждет новая серия скандала вокруг биолабораторий, которые работают в проектах Министерства обороны США. Более того, судя по всему, Китай будет высказывать претензии в адрес США по поводу биолабораторий каждый раз, когда «торговая война» между Пекином и Вашингтоном будет переходить в горячую фазу.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Украина превращается в Бразилию

Грядущее Украины – киберпанк: некий антиутопический мир будущего, в котором точечное высокое технологическое развитие будет сочетаться с глубоким упадком в социальном устройстве в массе (разрушение госинститутов и падение материальных относительно высоких стандартов индустриального общества). Все идет к «бразилизации» страны - островки нормальной жизни, ориентированной на внешние рынки и обслуживание богатых граждан, в хаотической и упаднической вокруг экономической жизни большинства населения, ведущего преимущественно натуральное хозяйство.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Советы донорам Украины

Так уж получилось, что за последний месяц я столкнулся с несколькими институциями, которые прямо или косвенно зависимы от грантовых денег. Пришлось перелопатить тонны публичных документов, отчетности, провести три десятка встреч с инсайдерами этих структур и даже их «подрядчиков». Не думал, что в этой отрасли все так запущенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016