На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Министерства обороны Азербайджана и Армении заявили о возобновлении боев на границе двух стран.
Об этом сообщили в министерствах обороны двух стран.
«С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», — заявили в Минобороны Азербайджана.
В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские военные предотвратили попытку диверсионного проникновения врага.
«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», — сообщила Степанян.
Ранее, 13 июля, МИД Украины заявило, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах.
12 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений армянской армии атаковать позиции азербайджанских сил на Товузском направлении границы с привлечением артиллерии.
Вследствие боев, продолжавшихся в ночь на 13 июля, погибли четверо азербайджанских военных, еще четверо ранены.
Со своей стороны пресс-служба Минобороны Армении заявила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016