На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Министерства обороны Азербайджана и Армении заявили о возобновлении боев на границе двух стран.

Об этом сообщили в министерствах обороны двух стран.

«С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Среди гражданского населения пострадавших нет. В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», — заявили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские военные предотвратили попытку диверсионного проникновения врага.

«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», — сообщила Степанян.

Ранее, 13 июля, МИД Украины заявило, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах.

12 июля Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений армянской армии атаковать позиции азербайджанских сил на Товузском направлении границы с привлечением артиллерии.

Вследствие боев, продолжавшихся в ночь на 13 июля, погибли четверо азербайджанских военных, еще четверо ранены.

Со своей стороны пресс-служба Минобороны Армении заявила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.