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Байден назвал Россию главной угрозой для США

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Байден назвал Россию главной угрозой для США

На данный момент основную угрозу для США в международных делах представляет Россия. Такое мнение в интервью CBS выразил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

«Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов Байден назвал Китай. По его словам, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.

По мнению Байдена, не менее опасны для США и действия нынешнего президента Дональда Трампа, который «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» союзникам Вашингтона. В качестве примера он привел ситуацию в КНДР, где стало «больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше», и в Иране, который «приблизился к созданию ядерного оружия».

Байден считает, что из-за политики Трампа союзники по НАТО отворачиваются от Вашингтона, думая, что не могут положиться на Соединенные Штаты.

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Байден не раз обещал привлечь Россию к ответу за попытку повлиять на избирательный процесс в США. «Будут последствия, если я выиграю, за эти вмешательства в наши суверенные дела», — говорил он. Россия обвинения в попытках повлиять на выборы неоднократно опровергала.

В ходе первых дебатов Трампа и Байдена, которые прошли в конце сентября, кандидат от Демократической партии обвинил оппонента в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России, и назвал его «щенком Путина».

отношения с Россией, Джо Байден
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