Facebook запретила сторонникам Трампа публиковать посты о пересмотре итогов выборов

Компания Facebook принимает дополнительные меры по борьбе с дезинформацией и призывами к насилию на период до и после инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

В частности, сотрудники служб безопасности социальной сети будут удалять с ее платформы сообщения, содержащие призывы «остановить воровство» (stop the steal). Аналогичные меры будут применяться в социальной сети Instagram, которой также владеет Facebook. По словам представителей компании, соответствующий призыв используют в соцсетях сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа. Они настаивают на том, что в ходе голосования и обработки бюллетеней на выборах главы государства были допущены нарушения, которые якобы привели к тому, что у республиканца украли победу.

Кроме того, с момента вступления демократа в должность все сообщения, ставящие под сомнение легитимность результатов президентских выборов в США, руководство Facebook будет снабжать пометкой о том, что «действующим президентом страны является Джо Байден». Вместе с тем в социальных сетях, принадлежащих компании Facebook, будет запрещена любая политическая реклама.

В компании отметили, что были вынуждены принять дополнительные меры после беспорядков у здания Конгресса США на прошлой неделе. «Мы не запрещали активное обсуждение итогов выборов, и не изменим своей позиции. Но с учетом продолжающихся попыток организации мероприятий с целью оспорить результаты выборов, что может привести к насилию, и использования этой формулировки (stop the steal — Ред.) участниками событий в Вашингтоне в среду, мы принимаем дополнительные меры в преддверии инаугурации», — указали в компании. Ранее руководство Facebook вслед за компанией Twitter запретило Трампу пользоваться ее соцсетями по меньшей мере до окончания его президентского срока.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подали в отставку. Среди них были два министра — транспорта и образования.