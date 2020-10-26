В центре Нью-Йорка появилось изображение Трампа в виде иконы

Картина, изображающая американского президента Дональда Трампа в образе «святого» с пустой книгой в руках, появилась в центре Манхэттена. По задумке ее автора — американского художника Дэвида Датуны — картина подразумевает, что политик в реальности не отстаивает никаких идей.

«Работа демонстрирует двойственность реальности и ставит ее на первый план, — отметил художник в понедельник в беседе с журналистами. — Сегодняшняя реальность необычна: у нас есть самопровозглашенный святой, который проповедует „ничто“, каждый день затягивая нас все глубже в свою корыстную пустоту золотого тельца. Пора уже перевернуть эту страницу».

Это не первая работа Датуны, которая посвящена политическим и социальным проблемам американской нации. В 2016 году он облетел на самолете статую Свободы и, соединив слоганы Трампа и Хиллари Клинтон, вывел в небе надпись: «Сделаем Америку сильной вместе». В 2017 году художник устроил перформанс в центре Нью-Йорка, выложив фамилию президента из глыб сухого льда, которые таяли на глазах зрителей. Инсталляция являлась ответом на выход Трампа из Парижского соглашения по климату.