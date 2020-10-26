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Apple собирается выпустить в 2021 году новые AirPods и AirPods Pro

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Apple собирается выпустить в 2021 году новые AirPods и AirPods Pro

Компания из Купертино работает над двумя новыми моделями беспроводных наушников-вкладышей: базовыми AirPods и версией AirPods Pro.

Обновленные базовые AirPods по дизайну будут похожи на нынешние AirPods Pro за счет того, что получат укороченный стержень и сменные вкладыши, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Apple также увеличит время автономной работы устройства. При этом базовая модель не получит функции шумоподавления.

Вторую версию AirPods Pro компания планирует сделать компактнее: для этого наушники и вовсе лишат стержня. Тестируемый дизайн получит более округлую форму, аналогичную последним разработкам от Samsung, Amazon и Google.

Эксперты Bloomberg отмечают, что конструирование округлых AirPods Pro без стержня, но с шумоподавлением и беспроводным подключением может оказаться сложной задачей, и инженерам в итоге придется применить менее амбициозный дизайн.

Известно, что разрабатываемые модели будут взаимодействовать с новой умной колонкой Apple HomePod mini. Также компания работает над запуском еще одного смарт-динамика.

Согласно данным компании, выручка сегмента носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров в последнем квартале составила $6,5 млрд, что на 70% больше, чем в 2018 году. Поскольку Apple убрала наушники из комплектов iPhone, продажи AirPods могут вырасти. При этом доля Apple на рынке беспроводных наушников сокращается: этому способствуют более доступные китайские аналоги, отмечает издание. По данным исследования Counterpoint Research, во втором квартале 2020 года Apple заняла 35% рынка. Компания-конкурент Xiaomi занимает 10%, Samsung — 6%.

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Также Apple планирует выпустить накладные наушники с шумоподавлением. Их производство должно было начаться несколько недель назад, но предварительные тесты показали, что затылочная дужка слишком тесная. В финальной версии продукта, вероятно, будут сменные амбушюры.

Apple, AirPods, AirPods Pro
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