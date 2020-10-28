Шмыгаль уверяет, что уже почти договорился с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной в среду встречи с Международным валютным фондом (МВФ) заявляет о быстром сближении позиций.
«Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств», — написал глава правительства в телеграмм-канале, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.
«Крепкие партнерские отношения с МВФ — это залог долгосрочной стабильности Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщалось, на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ, высказав мнение, что задержка финансирования связана с противодействием отдельных людей, работающих против государства.
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