Шмыгаль уверяет, что уже почти договорился с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной в среду встречи с Международным валютным фондом (МВФ) заявляет о быстром сближении позиций.

«Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств», — написал глава правительства в телеграмм-канале, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.

«Крепкие партнерские отношения с МВФ — это залог долгосрочной стабильности Украины», — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о выполнении всех требований МВФ, высказав мнение, что задержка финансирования связана с противодействием отдельных людей, работающих против государства.