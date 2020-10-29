Глава МИД не видит проблемы в решении Конституционного суда

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема», — сказал он на онлайн-брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.