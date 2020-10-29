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НАПК уверяет, что решение КС заблокировало назначение руководящих кадров органов власти и победителей местных выборов

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НАПК уверяет, что решение КС заблокировало назначение руководящих кадров органов власти и победителей местных выборов

Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти, заявляют в НАПК.

«Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата», — приводит слова главы НАПК Александра Новикова пресс-служба Агентства на странице в Facebook.

В НАПК подчеркивают, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

«КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок», — отметили в НАПК.

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Ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) из-за решения Конституционного суда Украины вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций, сообщил глава НАПК Александр Новиков.

НАПК, КС
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