Петиция о растаможке «евроблях» набрала необходимые голоса

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о принятии законопроекта о доступном растаможивании и пребывании на территории Украины автомобилей на европейской регистрации набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Петицию № 22/105108-еп на сайте главы государства подписали более 25 000 человек.

Автором петиции является Казачук Иван Владимирович, зарегистрирована она 7 сентября.

«Господин Президент, общественность просит Вас, чтобы Вы провели совместное совещание с народными депутатами депутатской фракции политической партии „Слуга народа“ и приняли решение о немедленном включении в повестку дня на заседание комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступном растаможивании 3704-3706 (имеются в виду законопроекты №№ 3704, 3705, 3706 — ред.)», — говорится в петиции.

Автор петиции утверждает, что предлагаемые законопроекты позволят за ориентировочно 30% от стоимости растаможить автомобиль.

Кроме того, законодательные изменения дадут возможность растаможить грузовой автомобиль для бизнеса не только такой, который отвечает требованиям Евро5.

Также автор считает, что «доступная растаможка» будет дополнительным источником поступления средств в государственный бюджет.