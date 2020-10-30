Три фракции раскритиковали инициативу Зеленского по КС, винят в узурпации власти

Фракция «Европейская Солидарность» в пятницу, 30 октября, зарегистрирует законопроект, регулирующий ответственность за указание недостоверных данных в декларациях чиновников с учетом европейских практик и решения Конституционного суда.

«Наша фракция, осознавая риски, возникшие как внутри, так и снаружи, уже наработала законопроекты, которые решают правовую коллизию в связи с решением Конституционного суда. Мы проанализировали все европейские практики декларирования чиновников и сегодня регистрируем законопроект, который предлагаем принять как неотложный. Он регулирует вопросы ответственности за недостоверность (учитывая мировые нормы). Уверена, мы найдем компромисс и взаимопонимание касательно необходимости немедленного приведения антикоррупционного законодательства к европейским стандартам, исходя из решения суда», — написала сопредседатель парламентской фракции Ирина Геращенко в соцсети Facebook в пятницу.

Геращенко подчеркнула, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского является неконституционной и такой, которая только углубит кризис.

«Зеленский продолжает жить в неконституционном поле, на хайпе гнаться за дешевой популярностью, спасая глупо растраченный рейтинг. Он неконституционным способом распустил парламент, тогда КС подыграл этому и общество, к сожалению, аплодировало. Безнаказанно прошел и псевдоопрос. Сейчас неконституционным сомнительный способом он хочет решить возникшую проблему после решения КС. Неконституционное решение лишь углубит кризис», — заявила она.

«Зеленский как гарант Конституции должен способствовать выходу из конституционного кризиса, а не усугублять его. Украина слишком дорого платит за независимость и суверенитет, не нужно превращать ее в фейк стейт», — резюмировала нардеп.

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Владимир Арьев в свою очередь заявил, что принятие предложенного Зеленским закона окончательно подорвет правовые основы государства.

«Хочется порвать Конституционный суд? Еще как! Это понятные эмоции. Имеем ли мы в Верховной Раде право на юридически ничтожное решение КС отвечать антиконституционными действиями, как предлагает Зеленский? Хочется, но не должны ни в коем случае! Евросоюз это не оценит — раз, правовые основы государства окончательно подорвем — два, failed state, о котором мечтают Путин с Медведчуком получим — три. Последствия представьте», — написал он в Facebook в пятницу.

Единственным выходом из сложившейся ситуации нардеп считает срочное возвращение в законодательство электронного декларирования и проверок, возобновление возможности назначений в исполнительной вертикали и вступления в должность городских голов и руководителей районных и областных советов.

«И именно от этого, единственно правильного пути нас пытаются отвлечь Офис президента и некоторые антикор-активисты. А относительно полномочий и порядка формирования Конституционного Суда — надо сначала Конституцию изменить. Это долгий, однако необходимый путь. Но в „опросе“ Зеленского этого вопроса не было», — заключил Арьев.

Также народный депутат фракции «Батькивщина», член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Власенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается узурпировать власть, внеся законопроект, прекращающий полномочия состава Конституционного суда Украины.

«Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту — это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть», — сказал Власенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Он отметил, что если есть орган, который президенту не нравится, и президент хочет его разогнать только по этой причине, это во всем мире называется узурпацией власти.

«Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным способом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС и не может быть с ними связано», — отметил депутат.

Глава фракции «Голос» Сергей Рахманин также раскритиковал внесенный Зеленским законопроект.

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского, прекращающий полномочия состава Конституционного суда Украины, не выдерживает критики, считает Рахманин.

«Решение Конституционного суда не выдерживает критики. Президентская инициатива — тоже. Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа», — написал Рахманин в соцсети Facebook в пятницу.

Он подчеркнул, что полноценное действие антикоррупционного законодательства можно возобновить исключительно принятием соответствующего закона.

«И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов», — уверен нардеп.

Рахманин отметил, что права и полномочия КС, а также принципы его формирования нуждаются в уточнении, но для этого необходимы консенсус и соблюдение процедур.

«Для того, чтобы мир не удивлялся решениям наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано», — заявил он.

Нардеп также отметил бездеятельностью правоохранительных органов в сложившейся ситуации.

«Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КС — прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы. Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием», — резюмировал Рахманин.

Как сообщалось, Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября 2020 года. Проект закона № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года «ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).

Кроме того, в статье 2 законопроекта «Восстановление конституционного судопроизводства в интересах граждан» отмечается, что «полномочия состава Конституционного суда, действующего на момент принятия решения КС от 27 октября 2020 года в деле № 1-24/2020(393/20), прекращаются с дня вступления в силу этого закона».

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.