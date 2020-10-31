СМИ сообщили о возможном банкротстве «Барселоны»

«Барселона» может объявить себя банкротом. Это произойдет, если футбольному клубу не удастся договориться с игроками о сокращении зарплат, передает издание Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Сообщается, что клуб продолжает переговоры с футболистами. При этом после отставки президента клуба Жозепа Бартомеу, покинувшего команду ранее на этой неделе, стороны приблизились к соглашению, пишет издание.
Из-за финансового кризиса «Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость на €190 млн. RAC1 допускает банкротство клуба, если договоренности с футболистами не будет достигнуты к началу 2021 года.
Самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» является капитан команды Лионель Месси. По данным Forbes, зарплата аргентинца составляет $92 млн (€79 млн) в год.
В начале октября «Барселона» опубликовала отчетность за минувший финансовый год. Суммарная выручка клуба за указанный период составила €855 млн, расходы — €955 млн. Таким образом, с учетом налогов «Барселона» получила чистые убытки в размере €97 млн. Отмечалось, что на финансовые результаты клуба существенно повлияла пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой были отменены или перенесены различные турниры.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает 12-е место, набрав в пяти матчах семь очков. В прошлом туре команда уступила на своем поле мадридскому «Реалу» (1:3).
В Лиге чемпионов «Барселона» возглавляет группу G. Каталонцы одержали две победы подряд — над венгерским «Ференцварошем» (5:1) и туринским «Ювентусом» (2:0).
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