Число жертв теракта в Вене выросло до четырех

Число погибших в результате серии нападений в австрийской столице Вене выросло до четырех, сообщает издание Kurier со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали три человека.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником группировки «Исламское государство».