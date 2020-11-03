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Ученые сравнили опасность коронавируса для мужчин и женщин

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Ученые сравнили опасность коронавируса для мужчин и женщин

Коронавирус чаще приводит к тяжелому течению болезни у мужчин, чем у женщин. Об этом со ссылкой на разные статистические данные, собранные за время пандемии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, издание ссылается на статистику смертности от COVID-19 в США. В целом по стране на мужчин приходится около 54% смертей. Однако если рассматривать данные по группе в возрасте от 30 до 60 лет, этот показатель вырастает до 66%, или более 42 тыс. летальных исходов.

Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний также говорят о том, что коронавирус для мужчин опаснее, отмечает WSJ. Согласно статистике по Европе, именно на них приходится 73% смертей в возрасте от 40 до 69 лет. Кроме того, мужчины составляют 62% госпитализированных в этой группе и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым состоянием.

Согласно глобальной базе данных Университетского колледжа Лондона «Пол, гендер и COVID-19», охватывающей статистику по 183 странам, на около 11 случаев заражения коронавирусом среди мужчин приходится десять случаев среди женщин. По смертности от COVID-19 это соотношение составляет 14/10, сообщило издание.

Ученые объясняют более высокую смертность от коронавируса среди мужчин в том числе проблемами со здоровьем, которые у них, как правило, встречаются чаще, передает WSJ. В частности, речь идет о высоком давлении и диабете. Кроме того, исследователи обращают внимание на потенциальные биологические факторы, включая более сильную иммунную систему у женщин, указывает газета. Исследования также показали, что мужчины чаще пренебрегают гигиеной рук, правильным ношением масок и склонны откладывать обращение к врачам.

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К выводу, что мужчины тяжелее переносят коронавирус, в июне пришли ученые из Йельского университета. Они связали это с тем, что иммунная система представителей разных полов по-разному реагирует на инфекцию. На первых фазах заболевания у мужчин повышается уровень прововоспалительных молекул, в то время как у женщин на появление вируса значительно активнее реагируют Т-клетки, отвечающие за иммунитет, указали специалисты.

Осложнения и летальные исходы от коронавируса чаще встречаются у мужчин — примерно в 2,5 раза в среднем по миру, сообщил в мае исследователь группы Cognitive Neurolab исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар. Он предположил, что это может быть связано с курением, однако однозначных научных доказательств тому на данный момент нет.

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