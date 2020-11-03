СМИ сообщили о пятой жертве теракта в Вене

Количество жертв теракта в Вене выросло до пяти человек, сообщает издание Heute. Такая же информация появилась у телеканала oe24.at.

По информации Heute, скончался молодой человек, которому был 21 год. Он получил тяжелые травмы в результате обстрела. Как пишет издание, четыре пули попали ему в грудь.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Один из стрелков был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство». Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.