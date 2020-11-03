Глава КС призывает не допустить неправового разрешения ситуации

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий убеждён, что сложившуюся ситуацию не следует решать силовыми методами, иначе правовое государство перестанет существовать.
«Я еще раз обращаюсь к президенту страны... к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину», — сказал Тупицкий в комментарии телеканалу «Прямой».
По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать «конец правовому государству».
Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы «привлечь улицу» для прекращения работы КС.
«Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные», — сказал Тупицкий.
Говоря о деле о госизмене в связи с его земельным участком в Крыму, глава КС выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.
Тупицкий дал понять, что увольнение с должности замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова было вызвано его отказом подписывать подозрение главе КС.
"Понимая абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то сформулировать подозрение. Потом вручить это подозрение и через суд отстранить меня от должности. Такой план был... исполняющий обязанности руководителя ГБР отказывается это делать. Его вчера уволили. Найдут другого. Наверное",- сказал Тупицкий.
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