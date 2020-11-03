КС не вынес решения по закону о государственном языке

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании во вторник рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, решение не вынесено, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе КС.

«Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено», — сообщили в пресс-службе, добавив, что дата следующего слушания пока не известна.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении и в целом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому украинский язык утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. За закон проголосовали 278 депутатов.