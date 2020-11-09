«Укрзализныця» возобновила посадку на 11 станциях

АО «Укрзализныця» по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 понедельника возобновляет посадку на 11 железнодорожных станциях: «Береговое», «Волосянка-Закарпатская», «Великий Березный», «Кострино», «Перечин», «Ставное», «Ужгород», «Пологи», «Сарата», «Кулевча», «Шепетовка».
Как сообщила УЗ в своем Telegram-канале, в частности, открыта продажа билетов на следующие поезда: № 3/4 Запорожье — Ужгород, № 10/9 Мариуполь — Киев, № 17/18 Харьков — Ужгород, № 29/30 Киев — Ужгород, № 43/44 Ивано-Франковск — Киев, № 45/46 Ужгород — Лисичанск, № 81/82 Киев — Ужгород, № 84/83 Мариуполь — Киев, № 88/87 Ковель — Новоалексеевка, № 91/92 Львов — Киев, № 98/97 Ковель — Киев, № 107/108 Одесса — Ужгород, № 116/115 Киев — Бердянск, № 145/146 Киев — Измаил, № 217/218 Киев — Рахов, № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Компания также отмечает, что с понедельника 00:01 будет закрыта продажа проездных документов со станции «Белая Криница» на проезд № 102/101 Киев — Херсон.
«До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке», — добавили в УЗ.
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