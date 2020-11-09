Войти
Байден начал подготовку к приему власти, несмотря на позицию Трампа
их нравы
Байден начал подготовку к приему власти, несмотря на позицию Трампа
Украина передала списки на обмен и ждет ответа
мирный процесс
Украина передала списки на обмен и ждет ответа

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

транспорт
RSS

«Укрзализныця» возобновила посадку на 11 станциях

389
«Укрзализныця» возобновила посадку на 11 станциях

АО «Укрзализныця» по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 понедельника возобновляет посадку на 11 железнодорожных станциях: «Береговое», «Волосянка-Закарпатская», «Великий Березный», «Кострино», «Перечин», «Ставное», «Ужгород», «Пологи», «Сарата», «Кулевча», «Шепетовка».

Как сообщила УЗ в своем Telegram-канале, в частности, открыта продажа билетов на следующие поезда: № 3/4 Запорожье — Ужгород, № 10/9 Мариуполь — Киев, № 17/18 Харьков — Ужгород, № 29/30 Киев — Ужгород, № 43/44 Ивано-Франковск — Киев, № 45/46 Ужгород — Лисичанск, № 81/82 Киев — Ужгород, № 84/83 Мариуполь — Киев, № 88/87 Ковель — Новоалексеевка, № 91/92 Львов — Киев, № 98/97 Ковель — Киев, № 107/108 Одесса — Ужгород, № 116/115 Киев — Бердянск, № 145/146 Киев — Измаил, № 217/218 Киев — Рахов, № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).

Читайте также: Все КПВВ на Донбассе возобновят работу с 10 ноября

Компания также отмечает, что с понедельника 00:01 будет закрыта продажа проездных документов со станции «Белая Криница» на проезд № 102/101 Киев — Херсон.

«До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке», — добавили в УЗ.

УЗ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 ноября 2020
Воскресенье, 8 ноября 2020
Суббота, 7 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об аудите и развитии Украины

Влияние внешних факторов на экономику Украины следует признать главной причиной ее роста в прошлом, и возможного роста в будущем - при условии, конечно, что будет осуществлены структурные трансформации и сформированы институты, которые приведут украинскую экономику в соответствие с теми технологическими изменениями, которые происходят в мире. В этом и состоит укрупненное видение развития экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016