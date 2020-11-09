Все КПВВ на Донбассе возобновят работу с 10 ноября

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск граждан и транспортных средств, сообщает штаб ООС.
«На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской — через КПВВ «Станица Луганская» и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое», — указывается в сообщении в Facebook.
Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 18:00.
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дий вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины № 392 от 20 мая 2020 года.
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