«Ювентус» уже хочет продать Криштиану Роналду

Футбольный клуб «Ювентус» намерен продать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает портал sport.es. По информации издания, «Ювентус» не планирует продлевать контракт с 35-летним футболистом и, наоборот, планирует выставить его на продажу в ближайшее летнее трансферное окно.

Причиной является высокая зарплата португальца, которая стала обременительной для клуба из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Туринцы платят нападающему € 31 млн в год. Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. Футболист был куплен у «Реала» за €100 млн. В составе туринцев он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне Серии А форвард провел пять матчей, в которых забил шесть мячей.

Ранее Роналду играл за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.