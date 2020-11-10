Кремль опубликовал полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Кремль опубликовал полный текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе.

В заявлении говорится о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи 10 ноября по московскому времени. Также сообщается о вводе российских миротворцев в регион.

Напомним, ранее стало известно о том, что Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану.