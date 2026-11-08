Ердоган сподівається на позитивні результати дипломатичних зусиль, щодо припинення російсько-української війни

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив сподівання на позитивні результати посилених дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни, повідомляє канцелярія президента Туреччини.
"Президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі робитиме свій внесок у ці зусилля, а також підкреслив важливість активізації взаємодії як з Україною, так і з Росією", – йдеться в повідомленні.
Ердоган також наголосив на необхідності припинити напруженість між Іраном і США та розв'язати проблеми дипломатичним шляхом.
Нагалаємо, 29 жовтня Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари долучитися до зусиль із відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією задля припинення війни, повідомляє канцелярія турецького президента.
7 листопада Трамп повідомив, що провів кілька телефонних розмов щодо врегулювання війни РФ проти України та планує продовжити контакти в суботу, зазначивши, що зустрічі за участю сторін заплановані на понеділок і вівторок.
Переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.
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