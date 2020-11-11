Россия закрыла свое торговое представительство в Украине

Россия ликвидировала торговые представительства в Литве и в Украине.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине», — говорится в документе.

С предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг РФ. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

Минпромторг пояснял, что предлагает закрыть украинское торгпредство в связи с принятием Кабинетом министров Украины в августе постановления, прекращающего действие межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.