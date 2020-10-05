Армения и Азербайджан винят друг друга в обстреле мирных городов

С утра 5 октября боевые действия возобновились, обе стороны сообщают об оказавшихся под обстрелами мирных жителях. В Степанакерте взрывы раздаются на центральных улицах

В Нагорном Карабахе с утра 5 октября возобновились боевые действия, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что «противник возобновил наступательные действия в южном направлении». «Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам», — говорится в ее сообщении. Также Степанян заявила, что с утра ракетному обстрелу подверглась столица непризнанного Нагорного Карабаха, город Степанакерт. Ракетные удары наносятся «с большой интенсивностью», заявили в Минобороны Армении.

О возобновлении обстрела Степанакерта также сообщает «Sputnik Армения». «6:40 сильный удар был, потом друг за другом последовало 6 ударов, сработала сирена, которая в последнее время в день раз 20 включается. В городе стоит густой туман, что затрудняет работу беспилотников вооруженных сил Азербайджана», — цитирует агентство сообщение корреспондента из Степанакерта. Пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян призвал мирных жителей немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать жертв.

СМИ передают, что с утра в городе была слышна серия из 20 разрывов. Взрывы раздавались близко к центру города.

Минобороны Азербайджана также сообщает о ракетных обстрелах со стороны противника. «В настоящее время города Бейлаган, Барда и Тертер подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Принимаются адекватные меры», — говорится в сообщении ведомства в Facebook. Также военное ведомство опубликовало кадры запуска ракет, снятые, как утверждают в Баку, в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. «Утром 5 октября технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении. Уже несколько дней противник, прижатый по всему фронту, систематически наносит ракетные удары с территории Армении по густонаселенным районам Азербайджана и гражданской инфраструктуре», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Боевые столкновения с применением авиации, артиллерии и танков начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.