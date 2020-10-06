Азербайджан пригрозил применить «оружие большой разрушительной силы»

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал армейскому командованию разработать план применения оружия большой разрушительной силы против объектов военной инфраструктуры противника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

По словам министра, в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» «будут предприняты адекватные ответные действия».

«Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», — сообщили в Минобороны.

Ранее армянская сторона утверждала, что может применить ракетные комплексы «Искандер» «в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха».

30 сентября Азербайджан обвинил Армению в том, что в Нагорном Карабахе использовался тактический ракетный комплекс «Точка-У». «Армянская армия применила высокоточный ракетный комплекс „Точка-У“ (ОТР-21). Три из выпущенных ракет не взорвались», — сообщили тогда в Минобороны Азербайджана.