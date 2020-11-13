Евросоюз может ввести против Беларуси новые санкции из-за убийства протестующего

Гибель 31-летнего белоруса Романа Бондаренко в Евросоюзе назвали «возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей» и заявили о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным дела Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросоюза.
«Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», — говорится в заявлении.
«ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан», — отметил глава европейской дипломатии.
ЕС ожидает, что белорусские власти прекратят насилие, освободят всех политических заключенных и проведут расследование всех нарушений прав человека, отметил Боррель.
Ранее стало известно, что в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек в одном из дворов Минска, известном как «Площадь перемен».
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