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Армянские СМИ сообщили о поджогах в Карабахе из-за передачи территории Азербайджану

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Жители Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе, который, согласно документу о прекращении огня и боевых действий на территории непризнанной республики, должен перейти под контроль Азербайджана, начали массово покидать свои дома, некоторые сжигают свои жилища. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Съемочная группа агентства опубликовала кадры, на которых видно, как жители Карвачара покидают родные земли и уезжают. «Северная дорога в Карабах полна машин», — говорится в сообщении.

Sputnik отмечает, что в потоке автомобилей много микроавтобусов и грузовиков. «Люди вывозят все, что можно — домашнюю утварь, мебель, животных. Некоторые из них сжигают свои дома», — утверждает агентство.

По его информации, в районах, которые должны перейти Азербайджану, люди разбирают магазины, жилые здания и подстанции.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Жертвами стали как военнослужащие, так и мирное население.

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В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайждана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. В условиях говорится, что Армения должна до 20 ноября вернуть Азербайджану Агдамский и Кельбаджарский районы, а до 1 декабря — Лачинский. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев.

Нагорный Карабах
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