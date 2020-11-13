В воскресенье в семи городах будут выбирать мэра – ожидается очень низкая явка

В воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на выборах городских председателей Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменец-Подольска.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«15 ноября состоится повторное голосование по местным выборам 25 октября 2020 года. В частности, в 7 регионах Украины — по выборам мэра. А именно: в городах Луцк (Волынская область), Краматорск (Донецкая область), Украинка (Киевская область), Одесса, Сумы, Херсон и Каменец-Подольский (Хмельницкая область)», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, в повторном голосовании по выборам мэра, которое состоится на 932 избирательных участках, всего смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582 тыс. избирателей.

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов — в 12 поселковых советов, 37 депутатов — в 33 сельских советах.

Отмечается, что результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских председателей должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

В то же время в ЦИК напомнили, что на 22 ноября повторное голосование по выборам мэра наназначено в 12 городах 10 регионов, а именно: в Днипре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

На 29 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра Черновцов.

Во время повторного голосования в рамках местных выборов явка может быть значительно ниже, чем во время первого тура, считают в гражданской сети «ОПОРА». По словам главы правления сети Ольги Айвазовской, явка уменьшится из-за ухудшения в ситуации с коронавирусом.

«Ситуация с антиковидными мерами является такой, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика является негативной», — заявила Айвазовская во время пресс-конференции в пятницу в Киеве.