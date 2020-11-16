Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги выборов

Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил Майю Санду в предварительном порядке с победой на выборах главы государства, но выразил намерение оспаривать результаты голосования.
«Обнародованы предварительные результаты выборов. Я предварительно поздравляю своего оппонента Майю Санду с этим. Подчеркиваю — предварительно. Наш избирательный штаб зарегистрировал огромное количество нарушений, случаев блокирования право голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитация в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран. Мы получили сотни и тысячи обращений граждан. И я обязан защищать голос граждан», — заявил Додон в понедельник на пресс-конференции.
Он намерен сделать это легальным способом — обратиться в суд, в Центризбирком и Конституционный суд. «Если они подтвердят результаты выборов, мы поставим точку и пойдем дальше», — сказал Додон.
Он призвал всех успокоиться и действовать в рамках закона. «Я ответственный политик. Предварительно поздравляю с результатом. Призываю своего оппонента и всех остальных проявить политическую зрелость. Мы не должны допустить никакой дестабилизации, протестов и т.д. Спокойно, все делаем только в рамках закона», — заявил Додон.
Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Во втором туре голосования 15 ноября она получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей. Додон получил 42,25% или 691 141 голос. Наблюдатели признали выборы свободными, не подтвердив влияния допущенных нарушений на исход голосования.
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря.
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