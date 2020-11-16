Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса

Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой, он болел на коронавирус.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Молоток.
«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так», — написал депутат.
В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.
Стоит отметить, 31 октября Луговой сообщил о стабилизации своего состояния после болезни.
«Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп... Предвыборный процесс-2020 был нелегким для меня в связи с болезнью, но слава Богу, все обошлось», — писал градоначальник.
Напомним, в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.
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