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Airbnb подала заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ

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Airbnb подала заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ

Airbnb отправила проспект IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ходе публичного размещения акций компания планирует привлечь $1 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на документы.

Акции сервиса для аренды жилья Airbnb начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером ABNB до конца 2020 года. Компания выпустила проспект IPO, но точной даты и цены размещения не сообщила.

В своем проспекте компания сделала акцент на создании сообщества хозяев и гостей, позиционируя его как главное отличие от своих конкурентов. Компания заявила, что в качестве целевого капитала для сообщества хостов выделит 9,2 млн акций без права голоса.

К своим конкурентам Airbnb относит туристические компании, например Expedia и TripAdvisor, поисковые системы Google и Baidu и сети отелей Marriott и Hilton.

Airbnb выпустит три класса акций. Держатели акций класса А получат по одному голосу на акцию, держатели акций класса В, к которым относятся учредители и ранние инвесторы, получат по 20 голосов на акцию. У держателей акций класса C и H не будет права голоса.

43,8% акций класса B сейчас принадлежат основателям Airbnb: 15,4% — гендиректору компании Брайану Чески и по 14,2% — сооснователям Натану Блечарчику и Джозефу Геббиа. Большая часть голосующих акций (16,6%) принадлежит компании Sequoia Capital, крупнейшему инвестору Airbnb, оставшиеся — Founder’s Fund Питеря Тиля, DST Global Юрия Милнера и части топ-менеджеров компании.

Это означает, что Sequoia Capital достаточно будет объединиться с одним из основателей компании, чтобы вытеснить другого из совета директоров, пишет Business Insider. Чтобы этого не произошло, Чески, Блечарчик и Геббиа подписали два соглашения, по которым каждый из обязуется голосовать за других на выборах в совет директоров в ближайшие 20 лет.

Из проспекта следует, что за первые 9 месяцев 2020 года Airbnb потеряла больше денег, чем за весь прошлый год. Общий объем бронирований снизился почти на 40%, до $18 млрд, а выручка упала на 32%, до $2,5 млрд. Третий квартал 2020 года оказался лучше второго: выручка упала только на 18%, до $1,34 млрд по сравнению с годом ранее. Чистая прибыль составила около $219 млн. Дело в том, что в мае Airbnb уволила около 25% своих сотрудников, урезала расходы на маркетинг и снизила зарплату топ-менеджеров.

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Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году — эта тенденция сохранится и в 2020 году, несмотря на прибыльность в третьем квартале, сообщила компания в проспекте. В четвертом квартале сервис также ожидает снижения количества бронирований.

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