Airbnb рассчитывает получить оценку в $35 млрд на IPO

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует привлечь в ходе листинга в США $2,6 млрд и получить оценку в $35 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документы.
Если компании удастся привлечь $2,6 млрд, размещение Airbnb станет четвертым среди крупнейших IPO на американском рынке в этом году.
Ценовой диапазон для акций Airbnb в ходе листинга составит $44-50 за штуку. Оценку в $35 млрд компания получит, если продаст акции по верхней границе этого диапазона. Всего Airbnb намерена продать 54 млн ценных бумаг.
Ожидается, что листинг Airbnb состоится в декабре. Изначально компания готовила IPO на март 2020 года, однако пандемия нарушила эти планы. Из-за карантина число бронирований жилья обвалилось на 90%, и сервису пришлось уволить 25% сотрудников.
В 2020 году на американском рынке акций сложилась обстановка, способствующая проведению IPO, отмечает The Wall Street Journal. В 2020 году акции на биржах США разместили 383 компании, в сумме они привлекли более $140 млрд. По подсчетам аналитической компании Dealogic, это больше, чем во время бума доткомов в 1999 году.
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