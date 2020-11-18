Лидер «Слуги народа» убежден, что Зеленский не распустит нынешнюю Раду

Конституционных оснований для роспуска парламента нет, заявляет лидер партии «Слуга народа», первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.
«На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, пойдет ли президент Украины Владимир Зеленский на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит его законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».
Нардеп считает, что заявление президента о возможности пойти на роспуск парламента говорит о его обеспокоенности, что с одной стороны «суд принимает не очень полезные решения для страны», а с другой стороны — «и депутаты ведут себя не совсем понятно».
По его словам, часть народных депутатов «прямо поддерживает эти решения КСУ, часть — поддерживает завуалировано».
«То есть, это скорее такой сигнал — давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась», — подчеркнул Корниенко.
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