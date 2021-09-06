Разумков считает, что у президента нет оснований распустить Раду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что на данный момент у президента нет оснований досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.

«По состоянию на сегодня ни одна из них (из трех норм Конституции, согласно которым глава государства может досрочно прекратить полномочия Верховную Раду — Ред.) не выполнена. Если кому-то что-то хочется — это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия... Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию», — сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также высказал надежду, что «коллеги, советники, другие участники этого процесса не будут вводить президента в заблуждение и толкать его на нарушение действующего законодательства, тем более Конституции».

«Но я уверен, что президент сам разберется и не допустит таких манипуляций», — подчеркнул спикер.

Разумков напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.