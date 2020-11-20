Менее половины предприятий Украины позитивно оценивают Соглашение об ассоциации с ЕС

Только 39,3% представителей украинских предприятий считают, что их предприятие значительно/незначительно выиграло от Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований и политических консультаций.

Согласно данным исследования, представленного на онлайн-презентации в пятницу, в 2020 году набольшее количество предприятий позитивно оценили влияние Соглашения, поскольку в 2018 году этот показатель составлял 28%, в 2017 году — 31,6%, в 2016 — 28%. В то же время 50,7% опрошенных считают, что Соглашение не повлияло на их предприятие, а 5,6% — предприятие значительно/незначительно проиграло.

Самый низкий уровень позитивных оценок влияния Соглашения — среди экспортеров. 22,7% экспортеров указали, что предприятие выиграло, 62,4% — Соглашение не повлияло на предприятие, 4,7% — предприятие проиграло. Среди импортеров 44,4% опрошенных считают, что предприятие выиграло, 47,9% — Соглашение не повлияло на предприятие, 3,8% — предприятие проиграло. 45,1% предприятий экспортеров и импортеров имеют позитивные ожидания, 45,9% — не ожидают влияния Соглашения, а 4,9% ожидают проигрыша.

Большой бизнес в большей степени чувствует позитивное влияние Соглашения. Среди представителей больших предприятий 46,5% отмечают, что предприятие выиграло, 44,2% — Соглашение не повлияло на предприятие, 3,5% — предприятие проиграло. На позитивное влияние Соглашения указывают также 36,6% опрошенных средних предприятий, 39,2% — малых и 39,4% — микро. Уровень позитивных оценок возрос среди предприятий всех размеров по сравнению с 2016 годом. То, что Соглашение не повлияло на предприятие, указывают 50,9% средних, 49,5% малых и 52,7% микро предприятий. 5,4% респондентов средних предприятий заявили, что предприятие проиграло. Такое же мнение разделяют 4,8% респондентов малых и 3,8% — микропредприятий.

Сектор торговли наибольшей мерой почувствовал позитивное влияние Соглашения об ассоциации (43,2%), а среди сельськохозяйственных предприятий наименьшее количество позитивных оценок (21,7%). В то же время в сфере услуг — наивысшая доля респондентов, которые указывают на проигрыш от влияния Соглашения (10,4%). По сравнению с 2016 годом, почти в полтора раза увеличились доли позитивных оценок промышленных и торговых предприятий, в то же время почти не изменился уровень позитивных оценок предприятий сельского хозяйства и сферы услуг.

Лидером среди позитивных оценок влияния Соглашения является Львовская область, где 55,1% опрошенных указали, что их предприятие выиграло от Соглашения. Почти каждый второй респондент дал позитивные оценки в Ровненской (48,3%), Тернопольской (48%) и Черновицкой (47,6%) областях. Наименьшее количество позитивных оценок — в Херсонской области (18,2%), где только каждый пятый опрошенный указал на выигрыш от Соглашения

В Ровненской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Сумской и Винницкой областях отсутствуют респонденты, которые почувствовали негативное влияние на их предприятие. Больше, чем в половине регионов, негативные оценки влияния Соглашения составляют менее 4%. А в Херсонской области — наивысшая доля респондентов, которые считают, что их предприятие проиграло от Соглашения (13,6%).

44,9% опрошенных считают, что их предприятие выиграет от Соглашения в течение ближайших пяти лет, 24,3% — что Соглашение не повлияет на предприятие, 5,6% — что предприятие проиграет.

Наименее позитивные ожидания — у предприятий, которые занимаются только экспортом (34,1%). Почти каждый второй представитель предприятий, которые импортируют (48,1%) или одновременно экспортируют и импортируют (48,6%), имеют позитивные ожидания. Среди экспортеров — наивысшая доля респондентов, которые не ожидают влияния Соглашения на предприятие (28,2%).

Наивысшие ожидания позитивного влияния Соглашения — в Черкасской (62,5%), Львовской (60,3%), Тернопольской (60%) областях. Наименьшее количество предприятий, которые ожидают позитивных результатов, в Кировоградской (30%), Запорожской (31,7%), Черниговской (34,5%) областях.

Опрос был проведен в 2020 году проектом «Поддержка общественной инициативы «За честную и прозрачную таможню» при поддержке Европейского Союза, Международного Фонда «Видродження» и Atlas Network. Было опрошено более 1000 представителей предприятий: от микропредприятий до больших, занимающихся экспортом и/или импортом. Большинство опрошенных — микро- и малые предприятия, представители промышленности и торговли.