Лукашенко заявил, что в Киеве засели американские спецслужбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время «против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира».

Лукашенко сказал об этом во время посещения ОАО «Гомсельмаш», сообщает информагентство «БелТА».

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал президент.

По словам Лукашенко, эти спецслужбы с помощью современных технологий и Интернета «расшатывают обстановку на всей планете».