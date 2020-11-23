В Раде заявили, что Криклий и Шмыгаль игнорируют убытки УЗ и факты давления на бизнес со стороны Эзугбая

Депутаты встали на защиту грузоперевозчиков УЗ, обратившись к Шмыгалю и Криклию с требованием прекратить давление на бизнес. Но «воз и ныне там», рассказал народный депутат Роберт Горват.
Говорит, «реформа», которую сегодня в УЗ проводит грузинский реформатор Ираклий Эзугбая, приводит к тому, что страдает экономика компании и государства в целом.
«Вполне вероятно, что какая-то мафия там работает. А наша экономика страдает. Украинский реформатор или грузинский - но там все плачевно. И мы не знаем, что с этим делать, надо бороться - пожалуй только метод Ли Куан Ю поможет», - сказал политик.
По его словам, депутаты направили свои запросы премьер-министру Украины и министру инфраструктуры по поводу решения Эзугбая.
«Мы давно же написали, но воз и ныне там. Ответов нет», - отметил Горват, добавив, что Рада может вызвать в таком случае профильного министра к себе на отчет.
Накануне украинский бизнес, работающий с «Укрзализныцей» на условиях долгосрочных контрактов, заявил о финансовом давлении со стороны одного из топ-менеджеров УЗ Ираклия Эзугбая.
В обращении предприниматели отметили дискриминационные условия работы, которые установлены в нарушение норм антимонопольного законодательства.
В первую очередь, речь идет о необоснованном и выборочном изменении ставки оплаты за использование вагона-зерновоза перевозчика. Это уже привело к полному разрушению рыночной конкуренции, ущербу бизнесу и недополучению УЗ рекордных 400 млн грн только в течение октября месяца.
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