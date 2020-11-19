Транспортный комитет на следующей неделе может заслушать Жмака и Криклия из-за рекордных убытков УЗ, - депутат

После смены руководства в ОАО «Укрзализныця», ни главу компании Владимира Жмака, ни его менеджеров из Грузии Верховная Рада еще не заслушала. Также не отчитывался в парламенте и профильный министр Владислав Криклий по поводу наращивания убытков УЗ и попыток доведения предприятия до банкротства. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

«Заслушивание руководства УЗ или Министерства инфраструктуры на уровне парламента точно еще не было, а было ли на профильном комитете — не уверен. Очень надеюсь, что коллеги выполнят свою одну из главных парламентских функций - контроля. Если есть собственно информация о негативной финансовой ситуации с серьёзными последствиями, то такое слушание должно пройти по меньшей мере на уровне комитета, оперативно — хотя бы на следующей неделе», — сказал он.

В зависимости от того, какие объяснения по поводу наращивания убытков чиновники и представители УЗ дадут на комитете, дальше будет решаться вопрос о вынесении их отчета на уровень парламента, добавил Юрчишин.

«Если овтетов на вопрос о проблемном положении не будет на комитете, то стоит выносить на уровень парламента. Учитывая вес УЗ и то, как деятельность этого предприятия влияет принципе на экономику ,- я думаю, что целесообразно было бы от имени комитета пригласить руководителя (Жмака, — Ред.) и предприятия и министра (Криклия, — Ред.) на заседание парламента — в одну из пятниц на день правительства», — сказал депутат.

Причина — очередной кризис в УЗ, на этот раз спровоцированный искусственно, в частности, решениями подчиненного Жмака — Ираклия Эзугбая.

Только за один месяц (октябрь) и только на перевозке зернового груза предпирятие «потеряло» 193 млн грн. Причина в том, что Эзугбая в одностороннем порядке принял решение о снижении вагонной составляющей тарифа. И если в прошлом году (2019) в октябре на один зерновоз она составляла 1500-3000 грн, то сегодня снижена до 530 грн.

И это несмотря на то, что к концу года общие убытки УЗ и так прогнозируются на уровне рекордных 12-24 млрд грн.

Напомним, что Эзугбая преследуется Грузией по обвинениям в разворовывании средств в размере 40 млн долл на должности руководителя грузинской железной дороги.