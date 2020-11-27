Аграрная конфедерация заявила о кризисе в «Укрзализныце»: на бизнес давят, тарифы не прозрачны, скоро остановятся грузы

«Укрзализныця» (УЗ) должна прекратить тарифное давление на бизнес. Иначе дискриминационные условия работы, установленные топ-менеджером УЗ Ираклием Эзугбая, приведут к коллапсу и миллиардным убыткам. Об этом предупреждают аграрии. Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко говорит, что могут остановится грузы и пострадает потребитель.

«Это все действительно может привести к коллапсу, от которого пострадает не только бизнес, но и потребитель. Это не игрушки. На бизнес давить нельзя, он должен работать, зарабатывать деньги для себя и УЗ. Прозрачные деньги, которые пойдут в бюджет, а не кому-то в карман », - сказал он.

Козаченко убежден, что в руководящих органах таких стратегических предприятий как «Укрзализныця» вообще не должно быть иностранцев.

«То мы польского брокера поставили, теперь гражданин Грузии (Ираклий Эзугбая, — Ред.), то еще кто-то. Такого делать нельзя! Это не шутка, особенно в таких сложных политических и экономических условиях. Это — стратегическое предприятие, и в нем место украинцам, которые должны выстраивать нормальные договорные отношения с бизнесом, а не уничтожать его», — отмечает аграрий и добавляет, что тарифная политика УЗ при новом руководстве формируется непрозрачно, в ручном режиме, вопреки законам рыночного ценообразования.

«А все эти явления связаны с коррумпированностью, в этом случае, — в УЗ. Для того, чтобы железная дорога работала, чтобы тарифы были реальные, которые формируются в условиях конкуренции, чтобы это все было прозрачно — надо сделать так, как это работает в западных странах, где и товарные вагоны и пассажирские могут быть частными, и обязательно тяга. Частная тяга, частные вагоны, конкуренция в этом сегменте — тогда мы отойдем от практики, когда одному такие тарифы, а другому — другие. На перевозку металлолома, например, тарифы самые низкие, а на перевозку сахарной свеклы — самые высокие, и так далее», — пояснил Козаченко.

Отметим, что украинский бизнес, который работает с «Укрзализныцей» на условиях долгосрочных контрактов, уже заявлял о финансовом давлении со стороны гражданина Грузии Ираклия Эзугбая.

В обращении предпринимателей к председателю правления УЗ Владимиру Жмаку, бизнес указывает на дискриминационные условия работы и тарифы, установленные Эзугбая в нарушение норм антимонопольного законодательства.

Эксперты добавляют, что это путь к искусственному банкротству УЗ. Уже сейчас решения грузинского «реформатора» привели к почти 500 млн грн убытков для государства. А еще УЗ грозит 9 млрд грн штрафа от АМКУ — именно из-за незаконных указаний Эзугбая.

Депутаты вызывают министра инфраструктуры Владислава Криклия в парламент для отчета по этому поводу. И подчеркивают, что преследуемый за коррупцию в Грузии чиновник не имеет права руководить УЗ, не имеет права давить на украинский бизнес и уничтожать его в угоду интересам «грузинского лобби».