Bloomberg составил рейтинг вакцин от COVID-19

Больше всего закупок в мире приходится на вакцину от коронавируса, которую разрабатывает британская компания AstraZeneca. Это следует из рейтинга Bloomberg, составленном на основе данных исследовательской компании Airfinity Ltd и Оксфордского университета.
По данным агентства, более 40% закупок вакцины AstraZeneca, или 2,4 млрд доз, приходится на страны со средним и низким уровнями доходов. Для сравнения, США заказали 300 млн доз этого препарата, европейские страны — 505,3 млн доз. И это при том, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70% против 95% у американских Pfizer и Moderna.
Как отмечает Bloomberg, такой спрос обусловлен доступностью вакцины от AstraZeneca. Компания заявила, что не намерена извлекать прибыль из вакцины во время пандемии и установит цену на препарат в $4-5. Для сравнения, стоимость дозы вакцины от Pfizer для США составила $19,5 ($39 за введение обоих компонентов), а Moderna — от $32 до $37, сообщил Bloomberg.
Кроме того, вакцина AstraZeneca имеет еще одно важное преимущество, отметило агентство. Ее можно хранить при температуре как в обычном холодильнике, в то время как вакцины Pfizer и Moderna требуют более низких температур. Pfizer, к примеру, хранится при минус 70 градусах по Цельсию.
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