ОАСК уже получил семь исков об отмене карантина выходного дня

Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано уже семь исков, в которых истцы просят отменить установленный Кабинетом Министров карантин выходного дня.
Об этом информирует пресс-служба суда.
«Всего с 12 ноября 2020 г. в суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление Правительства от 11 ноября 2020 г. об установлении дополнительных ограничений на выходных. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступивший в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что за последние два дня с исками, в которых истцы просят отменить установленный правительством карантин выходного дня, в ОАСК обратился Луцкий городской совет, КП «Тернопольская кинокомиссия» и Тернопольская областная общественная организация «Предприниматели Галичины». Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет Министров.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам.
Напомним, на заседании 11 ноября Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641, которым ввел карантин выходного дня ориентировочно до 30 ноября.
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