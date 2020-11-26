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ОАСК уже получил семь исков об отмене карантина выходного дня

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ОАСК уже получил семь исков об отмене карантина выходного дня

Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано уже семь исков, в которых истцы просят отменить установленный Кабинетом Министров карантин выходного дня.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Всего с 12 ноября 2020 г. в суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление Правительства от 11 ноября 2020 г. об установлении дополнительных ограничений на выходных. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступивший в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние два дня с исками, в которых истцы просят отменить установленный правительством карантин выходного дня, в ОАСК обратился Луцкий городской совет, КП «Тернопольская кинокомиссия» и Тернопольская областная общественная организация «Предприниматели Галичины». Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет Министров.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам.

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Напомним, на заседании 11 ноября Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641, которым ввел карантин выходного дня ориентировочно до 30 ноября.

карантин, ОАСК
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