Роберт Кийосаки посоветовал покупать криптовалюту, золото и серебро

Биткоин «улетает на луну», заявил экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. В своем Twitter-аккаунте он написал, что для криптовалюты, а также золота и серебра наступают «великие времена», и призвал покупать BTC и драгоценные металлы, если их курс снизится в ближайшее время.

«Биткоин улетит на Луну. Золото и серебро падают. Это отличные новости. Возможность покупки, особенно серебра. Если золото подешевеет до $1750, а серебро — до $19, воспользуйтесь. Впереди великие времена для золота, серебра и биткоина», — написал Кийосаки.

Одновременно с тем, как Кийосаки опубликовал свое сообщение, биткоин начал дешеветь. С того момента его курс упал с $19 тыс. до $16,8 тыс., в моменте опускаясь до $16,4 тыс. Стоимость золота и серебра за последние сутки практически не изменилась, сейчас унция стоит $1809 и $23,2 соответственно.

Кийосаки — сторонник первой криптовалюты и не раз призывал покупать ее в качестве защитного актива наравне с драгоценными металлами. В сентябре он предложил инвестировать в перечисленные активы, назвав США банкротом. А в мае экономист раскритиковал действия ФРС США за «убийство экономики» и спрогнозировал подорожание биткоина до $75 тыс. в течение трех лет.