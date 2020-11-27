В Шотландии хотят в следующем году провести референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен рассчитывает провести второй референдум о независимости региона в следующем году, сразу после выборов в Холируд (местный парламент). Об этом в пятницу сообщила газета The Times.
Стерджен, которая является также лидером Шотландской национальной партии (ШНП), уточнила, что «еще не установила точную дату». Однако она уверена, что у Шотландии должна быть возможность провести референдум сразу после того, как к работе приступит новый созыв местного парламента, выборы в который состоятся в мае следующего года.
Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.
Согласно данным опроса, проведенного в октябре социологической компанией Ipsos MORI, число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% респондентов.
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