Лукашенко назвал пандемию политической и экономической войной

Пандемия COVID-19 — это не просто распространение болезни в мире, а политическая и экономическая война. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время вручения государственных наград работникам системы здравоохранения.

«Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война», — цитирует его пресс-служба президента. По словам Лукашенко, все страны пытаются использовать коронавирусную инфекцию, «чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится».

Беларусь справилась с COVID-19, несмотря на критиков и недоброжелателей, считает глава государства. «Их было много, остается много и будет немало», — предупредил он.

Напомним, что Беларусь была одной из немногих стран мира, где не вводили жесткий карантин.