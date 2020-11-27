Марсоход NASA попытается создать на Марсе кислород

Марсоход Perseverance («Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) после своего прибытия на Красную планету попытается превратить углеродный газ в кислород.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Ожидается, что сам марсоход Perseverance прибудет 18 февраля 2021 года на кратер Джезеро на Красной планете.

После приземления аппарат NASA попытается превратить имеющийся на планете углеродный газ в кислород.

Таким образом будущие миссии на Марс с экипажем могли бы использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно было бы запускать ракеты с поверхности Красной планеты.

Отмечается, что атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. В Perseverance установлен насос, который будет закачивать этот газ. В самом марсоходе при температуре в 800 градусов Цельсия углеродный газ будет перерабатываться в кислород.

На данный момент система MOXIE способна производить от 6 до 10 грамм кислорода в час.