Войти
Разумков уверяет, что у него «нормальные» отношения с Зеленским
позиция
Разумков уверяет, что у него «нормальные» отношения с Зеленским
Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна
решение
Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова и Павелко

345
НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова и Павелко

Правоохранительные органы закрыли еще шесть уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Эти производства были открыты по материалам, которые Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций», — сказано в сообщении НАПК на странице в Facebook.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении следующих лиц:

— мэра Днепра Бориса Филатова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

— судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней (не задекларировали авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащее мужу);

— президента Украинской ассоциации футбола, нардепа VIIІ созыва Андрея Павелко (не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тыс. грн, подарки в виде пользования гостиничным номером; не указал гражданскую жену и ее имущество (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», пользование квартирой);

— нардепа VIIІ созыва Игорь Шкиря (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

— судьи Заводского районного суда г.Каменское Днепропетровской области Станислава Рычка (общая сумма недостоверных сведений — 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

Читайте также: Большинство украинцев чувствовали себя счастливыми в 2020 году

«Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КС статья 366-1 УК признана неконституционной. Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст.366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КС привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно», — подытожили в НАПК.

НАБУ, декларации, Борис Филатов, НАПК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016