НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова и Павелко

Правоохранительные органы закрыли еще шесть уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного суда Украины № 13-р/2020, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Эти производства были открыты по материалам, которые Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций», — сказано в сообщении НАПК на странице в Facebook.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении следующих лиц:

— мэра Днепра Бориса Филатова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

— судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней (не задекларировали авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащее мужу);

— президента Украинской ассоциации футбола, нардепа VIIІ созыва Андрея Павелко (не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тыс. грн, подарки в виде пользования гостиничным номером; не указал гражданскую жену и ее имущество (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», пользование квартирой);

— нардепа VIIІ созыва Игорь Шкиря (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

— судьи Заводского районного суда г.Каменское Днепропетровской области Станислава Рычка (общая сумма недостоверных сведений — 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

«Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КС статья 366-1 УК признана неконституционной. Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст.366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КС привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно», — подытожили в НАПК.