Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

В Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Текст проекта закона № 4434 еще не опубликован.

В названии законопроекта указывается, что он вносит изменения «в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

3 ноября Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает остановить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию после решения КСУ от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.