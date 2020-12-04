В МИД рассчитывают, что Украина станет членом НАТО в 2030

В Министерстве иностранных дел планируют, что в 2030 году Украина уже будет членом НАТО. Первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова также отметила, что предоставление нам Плана действий относительно членства можно расценивать в качестве мощного импульса для достижения критериев членства.

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса», — заявила она во время своего видеообращения.

Джапарова также отметила, что предоставление Украине Плана действий по членству должно поддерживать страну на пути реформирования и во время мобилизации усилий для достижения критериев членства.

В докладе, продолжает Джапарова, говорится, что Альянс придерживается политики «открытых дверей», в том числе и для того, чтобы усилить Восточный фланг НАТО, чем может служить взаимодействие с Украиной и Грузией.

Напомним, на заседании 1 декабря в НАТО призвали Россию вывести войска из Донбасса, Приднестровья и Грузии.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран выразил надежду на то, что Украина получит ПДЧ на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Предоставление ПДЧ Украине и Грузии обсуждается с момента проведения саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте.