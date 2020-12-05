Роман Сущенко избран первым зампредседателя Черкасского облсовета

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко, который возглавляет команду партии «Европейская солидарность» в Черкасской области, избран первым заместителем председателя областного совета, сообщила пресс-служба партии.
«Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний.., но и новое, непростое испытание и большая ответственность», — написал Сущенко в Facebook.
Как сообщает сайт Черкасского облсовета, по итогам выборов проходной барьер в облсовет преодолели шесть партий: ВО «Черкащане» (18 мест), «Слуга народа» (12), «За майбутнє» (12), «Европейская солидарность» (9), ВО «Батькивщина» (7), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (6 мест).
Председателем Черкасского облсовета избрали председателя облсовета минувшего созыва Анатолия Подгорного (ВО «Черкащане»). За него отдали голос 38 депутатов, за его соперника от «Слуги народа» Николая Кондрацкого (директор «Черкасской областной детской больницы») проголосовали 23 депутата.
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