Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX уже весной, – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

«Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — ИФ), это наша инициатива COVAX. Согласно с этой инициативой мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас ещё уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого — начало второго квартала», — сообщил Степанов на онлайн-брифинге в субботу.

Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.