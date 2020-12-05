Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX уже весной, – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.
«Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — ИФ), это наша инициатива COVAX. Согласно с этой инициативой мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас ещё уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого — начало второго квартала», — сообщил Степанов на онлайн-брифинге в субботу.
Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.
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