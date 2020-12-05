Войти
Разумков подписал законы, которые поддержат бизнес на карантине
парламент
Разумков подписал законы, которые поддержат бизнес на карантине
Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом
официально
Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

эпидемии
RSS

Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX уже весной, – Степанов

238
Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX уже весной, – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в пятницу, 4 декабря, подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

«Вчера я подписал технические документы с альянсом GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — ИФ), это наша инициатива COVAX. Согласно с этой инициативой мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас ещё уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого — начало второго квартала», — сообщил Степанов на онлайн-брифинге в субботу.

Министр также уточнил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцин.

вакцина, Максим Степанов, COVID-19
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 5 декабря 2020
Пятница, 4 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016